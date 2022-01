Het ‘kerstmirakel’ van Ham en Tessenderlo, ook al was de strijd opgegeven: “Hoe we het gedaan hebben weet ik niet, maar we hébben nu 30.000 inwoners!”

Tessenderlo / HamWat een week geleden nog een verloren zaak leek, is vandaag toch nog goedgekomen. De gemeenten Ham en Tessenderlo zijn erin geslaagd om nog voor de jaarwisseling aan 30.000 inwoners te komen en dat levert hen drie miljoen euro extra op richting de fusie. “We weten zelf ook niet wat het verschil heeft gemaakt, maar bij zo’n inschrijving hoort ook een woonstcontrole, dus valsspelen was niet mogelijk”, vertelt burgemeester van Ham Marc Heselmans (CD&V).

Toen in het najaar bekend raakte dat de gemeenten zouden fusioneren, werd er werk gemaakt van de subsidie. Speciale campagnes werden opgezet en verschillende bedrijven kregen bezoek met de vraag of hun werknemers zich niet konden domiciliëren in de West-Limburgse gemeenten. Toen het inwonersaantal vorige maandag nog op 29.985 stond, werd de strijd echter opgegeven.

Lang gewacht?

“Maar kijk, het is toch nog goedgekomen”, glundert Heselmans. “Misschien heeft het toch geholpen dat we in de media verschenen zijn met ons verhaal. Mogelijk hebben mensen gewacht tot de kerstvakantie of was er de hulp van immokantoren. Het is zeker niet zo dat we ergens een bus hebben gevuld met allemaal nieuwe inwoners. De politie moet een woonst ook altijd gaan controleren om te checken dat mensen er ook effectief wonen. Er is dus geen ruimte om met de cijfers te spelen.”

Voorlopig wachten de gemeenten nog even af tot de cijfers definitief zijn. “Je zit immers ook nog met mensen die verhuizen en zich dus uitschrijven. Die cijfers komen pas midden januari binnen. Het inwonersaantal zit nu op 30.027 dus we hebben 27 mensen die als het ware ‘in reserve’ staan.”

Schuldverlichting

De mogelijke financiële boost is in elk geval mooi meegenomen. “Zie het niet als een zak geld die hier plots op tafel wordt gezet”, stelt Heselmans. “Het is een schuldverlichting. Dat betekent wel dat we dankzij de budgetten extra mogelijkheden zien. Het geld kunnen we mogelijk gebruiken bij de klimaatdoelstellingen of bepaalde structuurwerken. Voor details is het nog te vroeg.”

Sinds 1 januari werkt Heselmans trouwens samen met een nieuwe collega in Tessenderlo. Fons Verwimp (Vooruit-SPiL) ging er immers op pensioen en Karolien Eens (Vooruit) is zijn opvolger. “We zullen intensief gaan samenwerken, maar het lijkt me absoluut een toffe collega”, geeft Heselmans nog mee.

