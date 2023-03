Ham krijgt eigen ‘skeelerroute’

Vanochtend kans op helder weer in Ham

De ochtend in Ham begint met van overwegend helder tot licht bewolkt maar droog weer dat overgaat in hevige regenbuien later op de middag, rond 11 uur. De regen zal ongeveer 4 uur aanhouden. De temperatuur wordt maximaal 13 graden graden met een matige zuidwestelijke wind.