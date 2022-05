Grootste circus van België slaat tenten op in Ham: “Dierenacts horen er bij, maar we leven niet meer in de jaren 70”

Hasselt IN BEELD. 3.000 jongeren gaan uit de bol tijdens tienerfes­ti­val We R Young

In september was er nog een late editie met bubbels en mondmaskers, maar nu is We R Young weer helemaal de oude. Het Hasseltse tienerfestival mocht deze namiddag 3.000 jongeren verwelkomen in het Kapermolenpark voor concerten van onder andere Joost en Camille.

25 mei