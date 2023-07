Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Ham vandaag

Horeca en detailhan­del groeit: “Er komen opmerke­lijk meer mensen naar Beringen”

Sinds 2018 is er in Beringen een stijging van het aantal horecazaken en detailhandels. Dat blijkt uit cijfers in het rapport ‘detailhandel’ dat in opdracht van de vijf Vlaamse provincies werd opgesteld. Schepen voor Ondernemen, Werner Janssen (N-VA), licht toe wat dat betekent en welke uitdagingen hiermee gepaard gaan: “Wie in de stad rondrijdt, merkt de toegenomen verkeersdrukte.”