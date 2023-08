Vrachtwa­gen beschadigt spoorweg­brug met grijparm

Op de Gompeldijk in Mol is donderdagmiddag een vrachtwagen tegen een spoorwegbrug gereden. Het ongeval gebeurde toen de vrachtwagen onder de brug wilde doorrijden, maar een grijparm te hoog uitstak. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd, en ook fietsers en auto’s mochten niet meer onder de brug doorrijden. Een omleiding werd voorzien. Verder onderzoek van de brug moet uitwijzen wanneer er terug verkeer mogelijk is.