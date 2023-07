Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Ham vandaag

Wedstrij­den tegen e-spor­ters van KRC Genk, stand-up van een robot en Ted-Talks: Pukkelpop krijgt een ‘E-rena’

Vanaf dit jaar krijgt Pukkelpop er een nieuwe troef bij: in de E-rena kan je het opnemen tegen de E-sporters van KRC Genk, waagt een AI Comedy Robot zich aan een stukje stand-up en krijg je handige tips over ChatGPT. Het nieuwe podium kwam er in samenwerking met Hogeschool UCLL.