Politie arresteert 9 jongeren aan Kapermolen­zwem­bad in Hasselt: “Als je personeel zich bedreigd voelt, moet je sterk ingrijpen”

De lokale politie van zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft zaterdag en zondag in totaal negen jongeren gearresteerd, nadat ze problemen hadden veroorzaakt in het Hasseltse Kapermolenzwembad, in de binnenstad en aan het station. De jongeren komen voornamelijk uit Brussel en Antwerpen.