Fusiegemeente Ham en Tessenderlo rondt officieel kaap van 30.000 inwoners en dat levert 3 miljoen euro op

Ham / TessenderloHam en Tessenderlo krijgen goed nieuws in verband met hun nakende fusie. Begin dit jaar werd al vermoed dat er meer dan 30.000 inwoners in de fusiegemeente zouden wonen en dat is nu eindelijk ook officieel bevestigd. Met 3 miljoen extra subsidie, dankzij het ronden van die kaap, zetten Ham en Tessenderlo hun gezamenlijke verhaal nog kracht bij.

In het najaar van 2021 besloten de besturen van Ham en Tessenderlo om in 2025 te fuseren. De overheid stimuleert gemeentelijke fusies en zet daar een geldbedrag tegenover. Voor gemeentes met 25.000 tot 29.999 inwoners is dat 300 euro per inwoner. Als een gemeente tussen 30.000 en 34.999 inwoners, stijgt dat bedrag naar 400 euro per inwoner. Omgerekend betekent dat dus 12 miljoen euro aflossing van de gezamenlijke schuldenlast in plaats van 9 miljoen. Dat kan tellen.

15 mensen op 4 dagen tijd

Bijgevolg gingen de gemeenten naarstig op zoek om aan 30.000 inwoners te geraken. Vier dagen voor de deadline stond de teller op 29.985. Burgemeester Marc Heselmans (CD&V) vertelde hoe ze waren langsgegaan bij bedrijven met buitenlandse werknemers om hen te overtuigen zich hier te domiciliëren. “Ik heb onze sociale huisvestingsmaatschappijen gecontacteerd om sneller nieuwe bewoners te huisvesten en zelfs alle immokantoren in de buurt afgeschuimd met de vraag welke verhuizingen eraan zaten te komen, in de hoop dat dat toch allemaal wat sneller zou kunnen gaan. En als ik zelf ergens een bordje ‘verhuurd’ of ‘verkocht’ opmerkte, zocht ik uit wie er woonde, om te bekijken of de verhuizing sneller kon. Ik bood zelfs aan om mee dozen te dragen. Tot ik besefte dat het een beetje zielig werd”, vertelt Heselmans.

Kerstmirakel

Het leek een mission impossible, maar begin januari raakte bekend dat de gemeenten het aantal toch zouden hebben gehaald. “Een kerstmirakel”, zo klonk het zelfs. “We weten zelf ook niet wat het verschil heeft gemaakt, maar bij zo’n inschrijving hoort ook een woonstcontrole, dus valsspelen was niet mogelijk”, vertelde Heselmans. Al snel bleek dat men niet te voorbarig mocht zijn, pas in juni zou de zekerheid volgen. In het voorlopige eindsaldo waren namelijk nog geen overlijdens en verhuizingen van de laatste dagen verrekend. Die zekerheid is er nu wel: uit de officiële cijfers van Statbel blijkt dat de gemeenten het hebben gehaald.

“Het verlossende nieuws liet een tijdje op zich wachten, maar we zijn blij dat onze vermoedens bevestigd zijn. Deze schuldverlichting zal ons verdere fusietraject ongetwijfeld ondersteunen en onze inwoners een betere leefomgeving opleveren”, klinkt het bij de eensgezinde burgemeesters.

Inmiddels wordt er verder gewerkt aan de fusie. “Er zijn nog belangrijke onderdelen uit te klaren, als blijft het doel om finaal wel tot een fusie te komen”, verduidelijkte Heselmans in onze politieke reeks ‘Beloofd is Beloofd’. “Momenteel informeren we de burgers en het personeel en laten we hen participeren. Intern is er overleg tussen de verschillende diensten van beide besturen. Het bedrag van de bonus was belangrijk genoeg om actie voor te ondernemen, maar is niet het belangrijkste in het hele project.”

