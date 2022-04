Funderingswerken van nieuwe windturbine afgerond

Peer Vernieuwd Blues Peer verhuist terug naar de overkant en kondigt nieuwe namen aan

Het nieuwe organisatieteam van Blues Peer is helemaal op kruissnelheid gekomen. Nadat het eerder al verhuisde van datum naar het Pinksterweekend, raakt nu ook bekend dat het festival ook verhuist van locatie. “We steken tijdens het pinksterweekend de straat over en creëren een super gezellig festivalterrein rond de Deusterkapel. Daarmee gaan we back to the roots!”, klinkt het enthousiast.

