EmbraceEquity: Gemeente Ham organiseert workshops om internationale vrouwendag te vieren

ZIEN. UHasselt test sterkte van 32 meter lange betonnen bruglig­gers uit Wallonië

Verkeren de viaducten in Wallonië nog in een goede staat? Daarop zoekt UHasselt een antwoord door de reststerkte te testen van 3 betonnen brugliggers van liefst 32 meter lang. De brugliggers dateren uit de jaren 60 en maakten tot voor kort deel uit van een bestaand viaduct in Wallonië. “Tijdens de dwarskrachtproeven zullen we tot 300 ton druk op de brugliggers uitoefenen”, zegt UHasselt-professor Hervé Degée. Onze redactie biedt u een blik achter de schermen.