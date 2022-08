Eet eieren van je eigen kippen met mate

Bij de nulmeting in 2019 werden op acht locaties in beringen stalen genomen van particuliere kippeneieren van hobbyhouders om de aanwezigheid van dioxines en pcb’s te meten. Ook op het grondgebied van Ham, op de grens met beringen, was er een meetpunt. In 2021 werd een vervolgmeting georganiseerd om de waarden te vergelijken. Uit de resultaten blijkt dat er in Ham een verdubbeling was van het aantal gemeten dioxines.

Toch wil de gemeente de resultaten nuanceren. Een kilometer van het meetpunt in Ham was er namelijk een daling in de waarden van bijna 60 procent. Er is dus geen duidelijke lijn te trekken in de resultaten. Bovendien blijkt dat de waarden niet sterk afwijken met de resultaten in de rest van Vlaanderen. Er zijn dus geen aanwijzingen dat de waarden van dioxines en pcb’s in eieren van eigen kippen in Beringen en Ham hoger zijn dan op andere plaatsen in Vlaanderen. Het gemeentebestuur raadt de bevolking aan de algemene aanbevelingen rond eierconsumptie te volgen, die ook gelden in de rest van Vlaanderen. Van eigen kippen eet je best maximum twee eieren per week. Voor kinderen jonger dan twaalf jaar is dat aantal beperkt tot een ei per week. Eieren uit de winkel zijn gecontroleerd op dioxines. Daarvan mag je tot zes stuks per week consumeren.