“Dankzij Bo heb ik mijn passie gevonden”: Cindy opent bakkerij voor honden

Senioren debatteren over toekomst van de ouderen­zorg

Op dinsdag 25 juli zijn alle senioren vanaf 9 uur welkom voor het debat over de toekomst van de ouderenzorg in het lokaal dienstencentrum in Ten Hove in de Jakob Smitslaan 28. “De ouderenzorg strookt vaak niet met de zorg waar ouderen op hopen. Laat zelf je wensen en verwachtingen horen en zet de verandering mee in gang”, roept schepen voor Senioren Lotte Vreys (CD&V) op. Inschrijven is niet nodig.