Circus Barones strijkt neer in Ham met dierendressuur als unicum

Ham Goudsmid en juweelont­wer­per Dimitri Nijs is eerste Hammenaar die Handmade in Belgium-la­bel ontvangt

Goudsmid Dimitri Nijs ontvangt als allereerste in Ham het Handmade in Belgium-label van UNIZO Limburg. Dimitri ontwerpt en creëert uniek maatwerk in zijn werkplaats. “ND Jewelry staat dan ook synoniem voor ongewone custom made & handmade juwelen. Geen enkel stuk is hetzelfde, elke creatie vertelt een eigen verhaal dat verder gaat met de drager”, licht hij toe.

10 mei