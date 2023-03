Broertjes Bas (16) en Pim (14) hebben dezelfde levensbedreigende ziekte, maar Amerika biedt hoop: “We verhuizen. We moéten deze kans grijpen”

Tentoon­stel­ling rond Zjef Vanuytsel gaat laatste weekend in: “Al 2.000 bezoekers ontvangen”

De tentoonstelling die in het teken staat van de Vlaamse chansonnier en architect Zjef Vanuytsel gaat dit weekend zijn laatste weekend in. Geïnteresseerden kunnen zowel zaterdag als zondag nog van 13 tot 17 uur terecht in het gemeentehuis van Meerhout. Op vrijdag 31 maart valt ‘s middags onherroepelijk het doek over de tentoonstelling.