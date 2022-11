Bestelwagen botst op geparkeerde vrachtwagen in Ham: passagier (21) komt om het leven

Mol Auto boort zich in gevel van woning

In de Sint-Pietersstraat is zaterdagnamiddag een auto op de gevel van een huis ingereden. De woning geraakte daarbij ernstig beschadigd. De bestuurder zat door de klap gekneld in zijn wagen en liep zware verwondingen op. De brandweer moest ter plaatse komen om het slachtoffer via de koffer te bevrijden. Na de reddingsactie werd de bestuurder naar het ziekenhuis afgevoerd. De pompiers maakten daarna ook nog de weg vrij, die bezaaid was met brokstukken. De straat was daardoor lange tijd afgesloten.

