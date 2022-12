500.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Ham raakten jullie het meest in 2022: van Jasper Philipsen die de Touretappe wint tot een confrontatie met messteken

HamMeer dan 500.000 keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws over Ham het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van Jasper Philipsen die de Touretappe wint tot een dodelijke confrontatie met messteken: wij maakten een jaaroverzicht van Ham met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Het meest gelezen verhaal uit Ham is een verhaal met een slechte afloop. Na een schermutseling tussen twee mannen in de Viooltjensstraat werd een veertiger vermoord. Het ging over een confrontatie waarbij messteken werden uitgedeeld. Ondanks dat het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis, overleed hij ten gevolge van zijn opgelopen letsels.

(Lees verder onder de video)

Ham heeft dit jaar van verschillende personen afscheid moeten nemen. Zo ook van Chiroleider Bram (21) die verongelukte na een fuif. Passagier Bram Houtmeyers en drie andere Chiroleiders zaten in een bestelwagen die op een geparkeerde vrachtwagen botste. Voor Bram kwam alle hulp te laat. Een tweede Chiroleider werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd, een derde raakte lichtgewond en een vierde bleef ongedeerd.

Voor een verhaal met een betere afloop moeten we bij Jasper Philipsen (24) zijn. Hij heeft op 17 juli zijn allereerste Touretappe gewonnen. Zijn ouders beleefden het spektakel vanop een terras in Tenerife en begonnen meteen na Jasper zijn winst te vieren. “Hij is hier al twee jaar voor aan het werken”, klonk het bij vader Patrick.

(Lees verder onder de video)

Eerder in het jaar kreeg gemeente Ham nog goed nieuws met het ‘Kerstmirakel’ van Ham en Tessenderlo. De twee gemeenten zijn er voor de jaarwisseling nog in geslaagd om aan 30.000 inwoners te komen. Dat heeft hen drie miljoen euro extra opgeleverd richting de fusie. “We weten zelf ook niet wat het verschil heeft gemaakt, maar bij zo’n inschrijving hoort ook een woonstcontrole, dus valsspelen was niet mogelijk”, wist burgemeester van Ham Marc Heselmans (CD&V) te vertellen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Op de brug tussen Ham en Tessenderlo wisselen burgemeesters Heselmans en Verwimp de vlag van hun gemeente uit. Minister Somers kijkt tevreden toe. © Birger Vandael

Ook werd er afgelopen jaar op heel wat opvallend nieuws geklikt, zoals dat van de vier mannen die een boete kregen van 6.6 miljoen euro per persoon. Ze kregen deze boete omdat ze 2.2 liter rode diesel ontkleurden. Dat is de minder bekende variant die uit aardolie verkregen wordt en ook wel gasolie wordt genoemd. Daarvoor geldt een lager accijnstarief. Het misdrijf werd in 2021 ontdekt door de dienst Douane en Accijnzen van de FOD Financiën in een loods aan de Aubruggestraat.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

