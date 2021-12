“29.985 inwoners? Da’s dan drie miljoen euro minder subsidie”: fusiegemeenten Ham en Tessenderlo komen 15 inwoners te kort

Enkele maanden geleden beslisten de besturen van Ham en Tessenderlo om in 2025 te fuseren. Als fusiegemeente hebben ze recht op financiële steun van de Vlaamse overheid. Pas wanneer de twee gemeenten tegen 31 december 2021 samen aan 30.000 inwoners zitten, hebben ze recht op 13 miljoen euro. Als de kaap van 30.000 inwoners voor die datum niet gehaald wordt, blijft het bij 9 miljoen euro subsidies.

Campagnes

De burgemeesters van Ham en Tessenderlo hebben de afgelopen weken alles uit de kast gehaald om aan 30.000 inwoners te geraken. Op 6 december startte nog een campagne: “De 30.000ste én de 31.000ste inwoners zouden een cadeaubon van 500 euro krijgen om uit te geven in de lokale handelszaken”, vertelt burgemeester van Ham, Marc Heselmans (CD&V). “Ik snap wel dat mensen daar niet massaal op afkomen, maar we konden het maar proberen. Bovendien zijn we langsgegaan bij verschillende bedrijven waarvan we weten dat er buitenlandse werknemers werken. We hebben geprobeerd hen te te overhalen om zich toch te domiciliëren. Ik heb onze sociale huisvestingsmaatsc happijen gecontacteerd om sneller nieuwe bewoners te huisvesten en zelfs alle immokantoren in de buurt afgeschuimd met de vraag welke verhuizingen eraan zaten te komen, in de hoop dat dat toch allemaal wat sneller zou kunnen gaan. En als ik zelf ergens een bordje ‘verhuurd’ of ‘verkocht’ opmerkte, zocht ik uit wie er woonde, om te bekijken of de verhuizing sneller kon. Ik bood zelfs aan om mee dozen te dragen. Tot ik besefte dat het een beetje zielig werd”, vertelt Heselmans.

Geen uitzondering

Het doel van 30.000 inwoners is intussen bijna bereikt, maar op vijf dagen tijd moeten Ham en Tessenderlo dus nog 15 inwoners zoeken. “We hebben gevraagd aan de Vlaamse overheid of ze geen uitzondering kan maken omdat we er zo dichtbij zitten, maar we botsen op een ‘nee’. Regels zijn regels natuurlijk, maar het is wel zonde. Met drie miljoen extra hadden we heel wat mooie dingen kunnen doen”, klinkt het.

“Het aantal inwoners fluctueert wel constant. Vorige week zochten we er 45, maar het zou goed kunnen dat we nu opnieuw aan een aantal in de 20 zitten. We wisten al langer dat het moeilijk zou worden om die kaap te halen, dus we leggen ons erbij neer. We kunnen mensen moeilijk gaan dwingen om hier toch maar te komen wonen", besluit Heselmans.

LEES OOK: