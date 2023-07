25 minuten file op E313 vanaf Geel door ongeval ter hoogte van Ham

Geen Pensioen­punt in sociaal huis tijdens zomervakan­tie

In de maanden juli en augustus is er geen Pensioenpunt van de Federale Pensioendienst in het Sociaal huis. Vanaf september kan je weer langskomen, maar dan wel op afspraak. Heb je toch een prangende vraag over je pensioen? Tijdens de sluiting blijft de Pensioenlijn wel bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 12 uur op het gratis nummer 1765. Ze helpen je telefonisch verder of maken al een afspraak voor een volgend Pensioenpunt.