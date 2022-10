Zware uitslaande woningbrand in Dokter Spitaelslaan

Halle Julien en Raymonde vieren diamanten huwelijk

Julien Van Roy en Raymonde Severs vierden in Halle hun diamanten huwelijksjubileum. Het koppel trouwde op 1 oktober 1962 en woont in de Eikenlaan in Halle. Ze kregen vier zonen: Rudy, Geert en Bart. Intussen breidde de familie uit met vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Julien was in zijn beroepscarrière aankoopdirecteur bij Colruyt, Raymonde was huisvrouw en nam voor een groot deel de opvoeding van de kinderen voor haar rekening. Het koppel houdt van reizen en genieten met vrienden en familie. Dat deden ze natuurlijk ook tijdens het feest voor hun mooie jubileum.

11 oktober