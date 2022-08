Zware straffen na vechtpartij tussen jongeren

Halle Waarom Franstali­ge reclame de gemoederen zo verhit in Halle: “Als we dit laten passeren worden we de overloop van Brussel”

Een Brussels huishoudhulpbedrijf dat in Halle een kantoor opent scoort meteen slechte punten bij de inwoners omdat alle publiciteit op het raam van de firma Franstalig is. Op het stadhuis liepen boze mails binnen en oppositiepartij N-VA voerde donderdag zelfs even actie aan het kantoor. Want zo resoluut voor het Frans kiezen is in Halle ongezien. “We hoeven geen rekening meer te houden met Franstaligen”, zegt raadslid Mark Demesmaeker (N-VA).

