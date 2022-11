Zorgverleners geven goede voorbeeld tijdens prikactie tegen griep

De Artsenkring van de Zennevallei trapte de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne opnieuw af met een prikactie in het Medisch Huis in Buizingen. Een tachtigtal zorgverleners gingen er om een prik. Het ging om huisartsen, apothekers, kinesisten en verpleegkundigen. “Vaccinatie is de beste manier om onszelf, onze familie en onze naasten te beschermen tegen griep en de gevolgen ervan”, klinkt het bij de artsenkring. “Maar als zorgverlener willen we ook onze patiënten beschermen want de mensen voor wie we zorg dragen, zijn vaak kwetsbaarder voor griep.” Met de actie wil de Artsenkring Zennevallei het belang van het spuitje extra in de verf zetten. “In ons land krijgt jaarlijks 1 op de 10 mensen griep en zijn er honderden sterfgevallen. Griep is heel besmettelijk en voor sommigen kunnen de complicaties heel ernstig zijn”, is te horen bij de artsen. Wie een vaccinatie wil klopt daarvoor best aan bij zijn huisarts.