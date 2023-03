Zijn de huurprijzen in Halle bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Voetbal tweede nationale B Zwarte zondag voor Pepingen-Hal­le: deze ploeg is echt een degradatie­kan­di­daat

Wie slap aan een match begint en slap een match beëindigt, kan in het voetbal niet winnen. Of nog: wie maar één bal tussen de palen krijgt in negentig minuten, kan in het voetbal niet winnen. De voorbije weken speelde Pepingen-Halle goed, maar kreeg het geen loon naar werken. Tegen Belisia Bilzen was gewoon slecht. Gevolg: een 0-4-pandoering.