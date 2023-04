Zieke broertjes Milan (9) en Mauro (4) krijgen de kans om peperduur medicijn uit te testen dankzij e-mail van vriendin

Halle plant dit jaar nog 27 bijkomende publieke laadpalen

Hoewel Europa nog wat zit te kibbelen, ziet het ernaar uit dat er in 2035 een verbod komt op verbrandingsmotors bij nieuwe wagens. Het ziet er dus naar uit dat we met zijn allen vroeg of laat elektrisch zullen gaan rijden. Vlaanderen heeft het doel om tegen 2025 vijfduizend laadpalen op het openbare domein te plaatsen. Hoe zit het in Halle?