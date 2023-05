Zeventiger kijkt naar kinderporno ‘uit verveling’: 9 maanden cel met uitstel

LEVENSVER­HAAL. Marc Beckwé (96), de laatste burgemees­ter van Buizingen en de tweede van Groot-Hal­le: “Dienstbe­toon was toen belangrijk, en daar was hij heel sterk in”

Afgelopen weekend overleed ereburgemeester Marc Beckwé op 96-jarige leeftijd in het woonzorgcentrum Vander Stokken in Pepingen. De man is vooral gekend als de laatste burgemeester van Buizingen en de tweede van de fusiegemeente Halle. Voormalig burgemeester Dirk Pieters was eerste schepen onder het burgemeesterschap van Beckwé. Hij blikt met ons terug op hoe Marc was als mens en wat zijn grootste verwezenlijkingen zijn. “Zonder hem waren het stadscentrum en Sint-Rochus twee gescheiden werelden”, klinkt het.