Zesde veroordeling voor inbreker

In de nacht van 26 op 27 oktober 2020 was de man in Halle over de omheining van een woning geklommen, waarna hij de achterdeur had geforceerd. Eenmaal binnen was hij onder meer aan de haal gegaan met de elektrische fiets van de bewoner. Bij zijn wapenfeit had de inbreker wel een schoenspoor achtergelaten, alsook vingerafdrukken en een bloedspoor. Op basis van die elementen kon de dader geïdentificeerd worden als S.L.