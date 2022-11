Windmoleken kreeg al drie keer pop-uprecyclagepark, Buizingen nog geen enkele keer: “Daar wonen toch ook minder mobiele mensen?”

Sint-Pieters-Leeuw Rode Duivels dan toch indoor op groot scherm in Sint-Pie­ters-Leeuw

De voorbije grote tornooien konden ook de Leeuwenaren minstens voor één groot scherm supporteren voor de duivels en dat kunnen ze ook dit keer. Festivalorganisator Kar.tjee en café ‘t Leeuwke slaan de handen in elkaar om alle wedstrijden van de Belgen op een groot scherm in de loods aan de Topstraat 11 uit te zenden. Er wordt natuurlijk drank en eten geserveerd en er is ook een lounge area voorzien voor wie wat rustiger wil zitten. Na de wedstrijd is er telkens een afterparty met dj’s. De Belgen spelen op het WK in Qatar hun wedstrijden op 23 november om 20 uur, 27 november om 14 uur en op 1 december om 16 uur.

