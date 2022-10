Windmoleken en Vogelweelde krijgen pop-uprecyclageparken

Halle organiseert opnieuw pop-uprecyclageparken in twee wijken. Elk jaar voorziet de stad een aantal pop-uprecyclageparken in verschillende wijken. Voor Hallenaren die moeilijk ter plaatse geraken in het permanente recyclagepark in de Robert Lariellestraat wordt daardoor de drempel kleiner om afval correct te recycleren. Dit initiatief zou ook helpen in de strijd tegen zwerfvuil. Dit najaar komt op zaterdag 22 oktober de wijk Windmoleken aan bod. “Hier vindt momenteel een renovatie plaats van de sociale woningen van Woonpunt Zennevallei”, laat de stad Halle weten. “Die verloopt in zes fasen, waarbij telkens gemiddeld vijftig gezinnen verhuizen. Zij kunnen bijgevolg zeer goed gebruik maken van een pop-uprecyclagepark in eigen buurt.” Een week later, op 29 oktober, kunnen de inwoners van Vogelweelde hun afval kwijt in de pop-up in hun wijk. De pop-uprecyclageparken openen telkens de deuren van 9 uur tot 12.30 uur. Inwoners van de wijken hebben geen afspraak nodig om langs te komen.