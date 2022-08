Win een mini-concert voor je straat tijdens tweede editie FIETSTival: “We dragen ons steentje bij om van Halle een fietsstad te maken”

HalleOp initiatief van Beweging.net Halle wordt op zaterdag 10 en zondag 11 september voor de tweede keer een groot fietsevenement in Halle georganiseerd. Het FIETSTival start zaterdag om 10 uur aan het buurthuis Vogelweelde. Je kan er onder meer je fiets laten nakijken, rondstruinen op de rommelmarkt, deelnemen aan een kindvriendelijke fietstocht een heel wat meer. “We kennen de wereld via onze smartphone maar te weinig wie in onze buurt woont”, klinkt het bij de organisatie.

Frietjes, rommelmarkt, muziek, springkasteel, kinderanimatie, verschillende eetkraampjes en frisse drankjes: zaterdag 10 september is Vogelweelde the place to be. Tussen 9 en 13 uur kan je terecht bij de Halse Fietsbieb -die voor de verandering een plekje zal krijgen in het buurthuis- voor een gratis mini-apk (Algemene Periodieke Keuring) van je fiets. Zo worden je banden bijvoorbeeld opgepompt, je ketting gesmeerd en lampjes opnieuw vast gemaakt. Inschrijven is verplicht, maar de plaatsen zijn beperkt. Dit jaar maakt de Kidical Mass ook deel uit van het FIETSTival. Samen met Zennetocht plannen ze een kindvriendelijke fietstocht van een tiental kilometer door de stad met een gratis ijsje als kers op de taart. Tegelijk is het een actie voor een veilige fietsomgeving voor kinderen, zodat ze met een gerust hart met de fiets naar school of hun hobby kunnen fietsen. Wees er snel bij, want de eerste 10 inschrijvingen krijgen een gratis pak friet.

Mini-concert

Er is geen festival zonder muziek: zo kan je ook een mini-concertje winnen voor je straat. “De buurt is voor ons de grootste bekommernis, en in het bijzonder dan de zorg dat het buurtgevoel tussen buren blijft bestaan”, vertelt Jonas De Leener van Beweging.net Halle. “We kennen de wereld via onze smartphone maar kennen al te weinig wie in onze buurtomgeving woont. Door een gratis concertje in je straat te winnen kan je kennis maken met je buren en een gezellig babbeltje slaan. Oxfam-wereldwindel maakt het concertje nog gezelliger met hun mobiele bar met fairetrade hapjes en drankjes.” Inschrijven voor zo’n gratis concert kan tot 1 september via halle.beweging.net@gmail.com

“De Stad investeert in een sociale, economische en ecologische transitie”, vertelt Miguel Estrada, voorzitter van Beweging.net Halle nog. “We willen met dit soort initiatief deze transitie ondersteunen. Verkeersveiligheid rond scholen, een fietsinfrastructuur op kindermaat, buurtgericht denken, werken en duurzaamheid toegankelijk maken voor de meest kwetsbare groepen zijn randvoorwaarden om van Halle een fietsstad te maken. In dit kader willen we samen met de andere medeorganisatoren ons steentje bijdragen.”

FIETSTival is een realisatie van Beweging.net, AIF+, zennetocht, Fiestersbond, Halle, Fiestbieb, wielerschool Pajottenland, Groep intro, buurtwerking Halle, Zorgzame buurten, Mondiaal Halle; Kwb Sint-Martinus en Buizingen, Colibri mobility, vzw Kardinaal Cardijn, Moskee Arrahman vzw, Kantuta met de steun van de Stad Halle.

