Wildeman valt voorbijganger zonder reden aan op Stationsplein

Op 22 maart bedreigde een agressieve man, K.D., in de Basiliekstraat toevallige voorbijgangers. De politie kwam erbij en de man beloofde om zich vrijwillig te laten opnemen in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis in Halle. “De politie had hem daarheen gebracht, maar nadien was hij daar weer vertrokken’, aldus het parket. Zo kwam het dat de politie later op de dag opnieuw geconfronteerd werd met de wildeman.

Vier agenten

Verdedigd

D. beweerde dat de andere man hem had neergestoken maar getuigen verklaarden al snel dat het K.D. was die de andere man zonder enige reden of aanleiding had aangevallen met een mes, en dat die andere man tijdens de schermutseling het mes had bemachtigd en zich ermee had verdedigd. Daarbij was K.D. weliswaar geraakt in de schouder. In februari had K.D. nog een werkstraf van 160 uur gekregen, ook al omdat hij in het wilde weg voorbijgangers had bedreigd. Ditmaal eiste het parket een gevangenisstraf van één jaar. K.D. kwam zelf niet opdagen voor de rechtbank. Het vonnis valt op 9 februari.