Wie woonproject realiseert in Halle betaalt tot 100.000 euro extra belasting: “Uitbreiding bouwtaks helpt volbouwen van de stad afremmen”

Herne “Voor onze twee honden en katten kwam alle hulp te laat”: gezin van Emilie (29) met twee jonge kindjes verliest álles in verwoesten­de brand

Afgelopen weekend verloor een jong gezin álles door een zware brand in hun woning. Met de eindejaarsperiode in zicht, is dat een onwaarschijnlijk zware klap. De brand eiste een hoge tol: het huis is onbewoonbaar verklaard, vier huisdieren kwamen om, maar ook van de meubels en kledij blijft niets meer over. Een familielid startte intussen een crowdfunding om het gezin te helpen. Ook vrienden, familie, de gemeente en scholen starten binnenkort tal van acties. “Woorden schieten te kort”, vertelt een ontroostbare, maar enorm dankbare mama Emilie Decoster (29) ons.

21 december