Werkstraf voor baasje wiens hond jongen (4) aanviel: “Grote psychologische schade”

Op 14 juni van vorig jaar was een 4-jarige jongen met zijn moeder in het Elisabethpark in Halle aan het spelen. Plots stormde een American Stafford op hen af. De moeder probeerde het dier nog tegen te houden, maar de hond rende haar omver en viel het jongetje aan. Toen zijn mama dit opmerkte heeft ze zich meteen voor haar zoontje gezet. De hond is tegen haar knie gebotst, maar is daarna op het kind gesprongen en heeft hem meermaals in het gezicht gebeten. Pas toen de eigenaar tussenkwam, staakte het dier zijn aanval.

Bedplassen

Het slachtoffertje werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en heeft sindsdien al een reeks operaties achter de rug. “Maar er zijn er zeker nog een tiental nodig om alle schade te herstellen”, zei de advocate van de burgerlijke partij bij de behandeling van het dossier. “De psychologische schade is ook groot, het kind is zeer angstig geworden, is opnieuw beginnen bedplassen en loopt weg als het een hond ziet.”Het parket tilde zwaar aan de feiten en vorderde een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel. “Het is niet duidelijk of het dier uit de woning kon ontsnappen, of dat de eigenaar ermee aan het wandelen was zonder leiband”, klonk het. “Het maakt ook niet uit, de eigenaar is ervoor verantwoordelijk dat dit dier bijna een kind doodbeet. Dan is het uitermate bedenkelijk dat die eigenaar nooit is komen opdagen voor een verhoor bij de politie, en nooit het slachtoffer heeft gecontacteerd om de schade te beginnen vergoeden.” De jongeman zelf vroeg om een werkstraf en de rechtbank ging uiteindelijk op die vraag in.