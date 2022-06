Werken voor vernieuwd Albertpark nu echt van start gegaan

De werken voor een vernieuwd Albertpark zijn nu echt gestart. Het hele park is afgezet met hekken en de oude paden zijn zelfs al gedeeltelijk weg gegraven. Pas wanneer alles opnieuw ingericht is zal het park opnieuw toegankelijk zijn. In de loop van deze zomer zal wel alles al klaar zijn. Het is meteen een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het park dat 125 jaar bestaat. Eerder werden al zieke en dode bomen verwijderd en werden 42 nieuwe bomen aangeplant. Eind dit jaar zal ook aan de kant van de Parklaan alles wat fleuriger ogen want daar zullen dan nog kleurrijke vaste plantenborders aangeplant worden.