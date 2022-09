Werken voor ecoduct over R0 in Hallerbos starten in 2023

De constructie wordt vijfenzestig meter breed en biedt zowel ruimte voor dieren als voor bezoekers van het bos. Aan de zuidoostkant komt een pad van vijf meter breed voor voetgangers en fietsers . De overige zestig meter is voor de dieren. Het ontwerp voorziet dat die zich in alle rust kunnen verplaatsen. Door aarden wallen van bijna drie meter hoog zullen ze weinig last hebben van het wegverkeer”, klinkt het in een persbericht. “De bomen die voor de bouw moeten worden gekapt, krijgen een nieuw leven als natuurlijke afscheiding tussen mens en dier.” Het wandel- en fietspad loopt in een bocht naar het ecoduct toe zodat een brede aanloopzone vrij blijft voor de dieren.

Op zoek naar aannemer

Nu de omgevingsvergunning afgeleverd is kan het Agentschap Wegen en Verkeer op zoek naar een aannemer. De planning houdt rekening met het broedseizoen tussen 1 april tot 30 juni. Dan mag niet intensief in het bos worden gewerkt. Daarom zullen de werken waarschijnlijk meteen na het bouwverlof van 2023 starten. In een eerste fase wordt de huidige brug afgebroken waarvoor de snelweg één nacht volledig moet worden afgesloten. Zodra die datum bekend is, brengt Wegen en Verkeer iedereen daarvan op de hoogte. In een tweede fase volgt de bouw van de nieuwe constructie. Wegen en Verkeer zal ook de werken opvolgen. Volgens de huidige planning zal het ecoduct in 2025 klaar zijn voor gebruik.