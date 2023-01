Weg Van Klassiek serveert liefst 25 klassieke concerten in de regio

Het Atanares Ensemble bijt de spits af in Dilbeek (12 februari in cc Westrand). Daar zijn later ook Liebrecht Vanbeckevoort en Vitaly Samoshko te gast. Vzw Chromatik heet de muziekliefhebbers opnieuw welkom in de Sint-Barbarakerk van Sint-Genesius-Rode op 12 februari, 26 maart, 23 april en 25 juni. Noémie Schellens en Maarten Vandenbemden komen naar Sint-Pieters-Leeuw (25 februari) en Sint-Genesius-Rode (29 maart), en het Aka Trio naar CC De Ploter (19 maart). Cc De Meent programmeerde op 1 april de operette De Tsarewitsch en organiseert ook twee optredens in het Herman Teirlinckhuis in Beersel. Het Eyas Ensemble komt op 28 april naar de abdijkerk van Bellingen op uitnodiging van Kunst In Pepingen. Twee dagen later treedt La Capella Payota - een ensemble van eigen bodem - op in Onze-Lieve-Vrouw Lombeek. In Bever nodigde Rosario het Zemlinsky Quartet (12 mei) en het Ensemble 8+ (18 juni) uit. Musica@Parola zette opnieuw zes concerten op poten in de kerk van Sint-Martens-Bodegem. Vzw Servais en cc ‘t Vondel houden op 3 juni in Halle dan weer het negenentwintigste Servaisconcert. Nog in Halle brengt de Schola Gregoriana Sainnensis gregoriaans in Villa Servais (16 en 17 juni). Het is ook uitkijken naar de twaalfde editie van Musica Sacra (11-13 augustus).