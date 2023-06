WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Halle vanochtend

RESTOTIP. Ontbijt- en lunchbar Vonk in Halle: “Gezellig tafelen in de schaduw van de Basiliek”

In het voormalige pand van koffiebar Brander, vlak achter de Halse Basiliek, verrees de afgelopen weken een gloednieuwe zaak. Ontbijt- en lunchbar ‘Vonk’ is een concept van Hilde Marcelis (47) en Joris Van Malderen (51), die zo hun kinderdroom waar hebben kunnen maken. In de schaduw van de prachtige Basiliek kan je proeven van onder andere homemade limonades, vers gebak, ontbijt én lunch: en dat met voornamelijk lokale producten! Een welgekomen nieuwe zaak, die volgens ons ongetwijfeld heel wat klanten zal lokken.