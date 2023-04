WEER. Kans op helder weer in Halle vanochtend

RESTOTIP. Chou Sando: Authentie­ke Japanse broodjes in hartje Brussel

Op een klein jaar tijd is Chou Sando uitgegroeid tot een van de meeste bloeiende zaken in het Brusselse stadscentrum. Enkele passen verwijderd van de Beurs, serveren uitbater Anthony en zijn team sando’s, typische Japanse broodjes. En die gaan heel vlot over de toonbank. Gault & Millaut bekroonde hen alvast met het POP-label, uitsluitend bedoeld voor de betere streetfoodadresjes. Wij gingen langs.