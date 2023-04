WEER. In Halle lichte regen en redelijk helder weer vanochtend

Vrienden vechten dispuut tussen meisjes uit: “Puur haantjesge­drag”

Twee Anderlechtse riskeren werkstraffen voor een vechtpartij in Halle. Hun 26-jarige tegenstrever liep daarbij een messteek op in het been en was een hele tijd arbeidsongeschikt. Tijdens de rechtszaak was er discussie over wie wie had aangevallen.