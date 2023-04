WEER. In Halle helder weer vanochtend

Sluit je aan bij de 'Walk 2 Walk'-ses­sies: 6 weken begeleide wandelin­gen in Pepingen dankzij Wandelclub Bellingen

Bellingen 2.0 walk-trail-hike en de gemeente Pepingen slaan voor de 11e keer de handen in elkaar. Ook dit jaar organiseren beiden in het kader van gezondheidsmaand de ‘walk 2 walk’ sessies, 6 weken na elkaar tochten in Pepingen.