WEER. Heldere ochtend in Halle

Gemeente met meest aangeslo­ten hockeyspe­lers heeft eindelijk eigen hockeyter­rein

Hockey is populair in Sint-Genesius-Rode. Immens populair. De gemeente heeft zelfs het meeste aangesloten hockeyleden in ons land. Toch was er tot enkele jaren terug geen enkele hockeyclub actief, waar met HC Hoekies in 2021 verandering in kwam. En nu beschikt de club ook over een eigen terrein in de Weidestraat.