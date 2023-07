WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Halle vandaag

Feestend Beert staat deze zomer opnieuw klaar om te knallen: dit mag je vier dagen lang verwachten

Op 25, 26, 27 én 28 augustus wordt voor de 57ste keer Feestend Beert georganiseerd. Je zal er kunnen genieten van een feestelijke cocktail bestaande uit muziek, een leuke sfeer, véél ontspanning en dans voor jong en oud. En ja, ook de ‘Zotte Maandag’ blijft een vaste waarde in het programma. Benieuwd wat er nog allemaal te beleven valt? We maakten voor jou graag even een overzicht.