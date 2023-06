WEER. Bewolkt weer in Halle vanochtend

Boeken­stoet sluit af met een feestje en uitreiking van diploma’s

Boekenstoet is een voorleesproject-aan-huis voor anderstalige, taalzwakke en/of sociaal kwetsbare kinderen tussen 4 en 10 jaar die in Beersel naar een Nederlandstalige school gaan en bij wie thuis geen (voor)leescultuur bestaat. Het is een initiatief van Bib Beersel, de zorgcoördinatoren van de lokale basisscholen en gemotiveerde voorleesvrijwilligers.