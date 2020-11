“Wat zit ik hier als politierechter nog te doen?” Bestuurster loopt vijftigste veroordeling op in rechtbank

Herne Freddy Danau (72) doet mee aan The Voice Senior: “Ik voel mij als een kind op een podium”

26 november De 72-jarige Freddy Danau uit Herne waagt vrijdag 27 november zijn kans op het podium van The Voice Senior op VTM. Vandaag is hij in het Pajottenland en omstreken vooral gekend om zijn coverband Sanseveria, maar destijds was hij ook gitarist in het orkest van John Horton en Paul Severs. “Ik waag nu voor de tweede keer mijn kans op het podium en sommige familieleden verklaren mij zot, maar ik doe dit zo enorm graag”, vertelt hij ons.