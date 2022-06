Wat doet Halle om grondwaterverspilling op bouwwerven tegen te gaan? “Controles zijn moeilijk maar we leggen wel regels op”

HalleEr zijn steeds vaker periodes van extreme droogte en daardoor daalt het peil van het grondwater dramatisch in Vlaanderen. In Halle legt het stadsbestuur extra voorwaarden op aan een bouwheer wanneer er grondwater weggepompt wordt. Het college wil verder gaan maar wacht nog op Vlaamse regelgeving die dit voorjaar een feit moest zijn. Dit zijn de regels waarmee men momenteel in Halle op een bouwwerf rekening moet houden.

Bronbemaling gebeurt op heel wat bouwwerven. Daarbij worden grote hoeveelheden grondwater weggepompt om bijvoorbeeld gemakkelijker funderingen te bouwen. Maar dat grondwater belandt nog te vaak in de riolering. Dat water dringt niet opnieuw in de grond en dat terwijl de grondwaterstanden al historisch laag staan. De stad Halle legt wel bijzondere voorwaarden op aan wie een omgevingsvergunning aanvraagt om te bouwen. “Zo mag de bronbemaling maximum 180 dagen duren vanaf de start van de werken”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). “De bouwheer moet bovendien bij aanvang de beginstand van de debietmeters van de pompen noteren. Die moeten dan wekelijks doorgegeven worden per mail aan de dienst Ruimte en Wonen.”

Verontreinigd water

Het grondwater dat opgepompt wordt mag niet zomaar in de riolering geloosd worden. “Wanneer er een rivier of oppervlaktewater binnen een redelijke afstand van de grondwaterwinning aanwezig is moet het daar geloosd worden. Zo moet het water dus naar de Zenne gepompt worden en mag het niet in de riolering terecht komen. Verontreinigd water mag niet in de waterloop terecht komen of in de grond sijpelen.”

Volledig scherm Burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) van Halle. © Bart Kerckhoven

Het hergebruik van bronwater wordt pas opgelegd in drogere periodes. “Wanneer code geel wordt afgekondigd omdat er sprake is van droogte moet er op de werf een vat van 5 kubieke meter voorzien worden waar grondwater opgeslagen kan worden.”

Halle was van plan om extra maatregelen in een verordening te gieten omdat de zomers nog eenmaal droger worden. “We hadden als schepencollege onze diensten de opdracht gegeven om een stedelijke verordening op te stellen over bronbemaling. Maar dat is ‘on hold’ gezet toen we vernamen dat er een Vlaamse regelgeving zou komen. Het gaat om de zogenaamde Vlarem-trein. Normaal zou die regelgeving er zijn dit voorjaar maar tot op vandaag is die er niet.”

Proces-verbaal

De stad zelf stuurt geen ambtenaren op pad om op werven te controleren of alle regels opgevolgd worden. “Controleren op het terrein is moeilijk. Het ontbreekt ons ook aan het nodige personeel om dat systematisch te doen. Wanneer er klachten zijn wordt er wel onmiddellijk opgetreden en wordt de aannemer aangeschreven. Er wordt gewezen op de opgelegde voorwaarden en dat de overtreding op die voorwaarden als een misdrijf wordt beschouwd, waarvoor een proces-verbaal kan opgemaakt worden.”

