Wasstraat Amab draait met Carnaval Halle voor het eerst op volle toeren

Voor het eerst drinken we uit herbruikbare bekers tijdens Carnaval Halle en dat betekent dat er achter de schermen een hele logistieke operatie start vanaf zaterdag. De cafébazen kregen eerder al uitleg over de nieuwe aanpak. Goed voor het milieu maar het project levert ook sociaal-economisch iets op. Zo zullen in het maatwerkbedrijf Amab in Asse zoveel mogelijk herbruikbare bekers gewassen worden. Het is de eerste keer dat ze hun wasstraat voor een groot evenement kunnen inzetten. Bij Amab, waar mensen met een beperking en kansarmen aan de slag kunnen, installeerden ze de wasstraat in 2019. De machine kostte 200.000 euro en kan ongeveer 8.000 bekers per uur afwassen. Herbruikbare bekers op evenementen zijn verplicht sinds 2020 maar door corona werden nauwelijks grote evenementen georganiseerd. Nu code geel een feit is kan ook de wasstraat eindelijk op volle kracht draaien.

Al zullen ze in Asse niet meteen alle bekers afwassen. Van de 300.000 bekers die in Halle geleverd worden zullen ze vermoedelijk net geen derde kunnen verwerken. “De bekers moeten binnen de 73 uur afgewassen zijn want anders worden ze beschouwd als afval en dan moeten ze weggegooid worden”, legt schepen van Duurzaamheid Marijke Ceunen (Groen) uit. “Ze doen het maximale wat hun wasstraat aan kan en de rest wordt dan afgewassen in een professionele wasstraat.”

De vuile bekers van carnaval worden afgevoerd naar Asse maar keren zelfs niet meer terug naar Halle. Want er wordt na de afwas een hele procedure gevolgd. “Zo worden al die bekers handmatig nagekeken voor ze ingezet kunnen worden op andere evenementen”, weet Ceunen.

We hoeven geen schrik te hebben dat we door die werkwijze plots zonder bekers zouden vallen. “Zelfs wanneer we zelf door onze voorraad van 300.000 bekers heen zitten kunnen nog propere bekers vanop een andere locatie aangevoerd worden”, zegt Ceunen. “Er is een team dat dag en nacht bereikbaar is voor de cafébazen zodat ze alles perfect aangeleverd krijgen en alles even vlot afgevoerd kan worden.”

Tijdens het carnavalsweekend worden alle dranken geschonken in eenzelfde type herbruikbare beker. Die is beschikbaar in twee formaten: het standaardformaat van 25 cl en een kleiner formaat van 15 cl voor wijn en cava. Daarnaast kan je ook een karaf verkrijgen waar vijf pintjes in kunnen. Voor de beker wordt bij de aankoop 1 euro waarborg gevraagd, voor een karaf is dit 5 euro. Deze waarborg krijgt de bezoeker dan terug bij inlevering van de beker of karaf.