Wanneer gaat de stoet uit? Waar kan ik gaan kijken? En hoe geraak ik er? Alles wat je moet weten over Carnaval in Halle

HUIZEN­JACHT. Londerzeel, landelijke en groene gemeente tussen Brussel en Antwerpen: “Een moderne woning heb je al voor 400.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week is Tommy Rottiers van Immo Rottiers onze gids in Londerzeel, waar je voor 300.000 euro een te renoveren woning kunt kopen en een villa met zwembad ongeveer een miljoen kost.