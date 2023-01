Wagen gaat over de kop op N6, politie moet gemoederen bedaren

Sint-Pieters-Leeuw Crisis heeft amper impact op investerin­gen gemeentebe­stuur Sint-Pie­ters-Leeuw

Ondanks de crisis en de stijgende prijzen kan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een positief budget voorleggen. Het overschot op het budget van 2022 bedraagt dit keer 2 miljoen euro in plaats van de geschatte 3 miljoen euro maar dat heeft amper impact op de investeringen. “We realiseren nieuwe ontmoetingsplekken met een dienstencentrum en een kinderdagverblijf op de Wilgenhofsite, twee jeugdlokalen en de kerk van Ruisbroek, maar ook nieuw toegankelijk groen met het Wilderspark, Wilderveld en Ruysbroekveld. We nemen ook energiebesparende maatregelen in het gemeentehuis en leggen nieuwe zonnepanelen op het woonzorgcentrum. De omgevingsvergunningen voor nieuwe fietspaden op de Vagevuurstraat en fietsvriendelijke oversteken langs de Pepingensesteenweg zullen in 2023 ingediend worden zodat we dit in 2024 kunnen realiseren.”

