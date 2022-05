Vrouw valt in slaap. Als haar vriend thuiskomt overgiet ij haar dan maar met frietsaus...: 2 jaar cel

Zoon

Frietsaus

Enkele weken later, in november 2019, reed dezelfde vrouw voorbij D.’s café, waarop die naar buiten stormde, de deur van haar wagen openrukte en haar opnieuw in elkaar sloeg. Op 9 januari 2020 moest de politie uitrukken voor een andere vrouw, die in paniek in pyjama over straat doolde. Zij bleek al drie maanden een relatie te hebben met D., maar die avond was ze door hem in elkaar geslagen en overgoten met frietsaus. Aanleiding tot die woede-uitbarsting was het feit dat ze in slaap was gevallen toen hij uren later dan voorzien was thuisgekomen. In december 2020 leerde D. dan een vierde vrouw kennen maar ook zij moest het meermaals fysiek ontgelden. “Meneer is duidelijk een gevaar voor elke vrouw die hij tegenkomt”, sprak het parket. De rechter was het hiermee eens en gaf hem een effectieve celstraf van 2 jaar.