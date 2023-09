Vrouw (41) kritiek na val met elektrische fiets

Lezersbijdrage Van comedy tot barbecue: september begint uitstekend in Elingen met Feestelin­gen

Op 1, 2 en 3 september is het feest in Elingen. Naar jaarlijkse gewoonte staat dan Feestelingen op het programma. Het evenement is een initiatief van de lokale Landelijke Gilde en hun vrijwilligers. Ook dit jaar mogen de inwoners van Elingen zich weer opmaken voor drie dagen vol comedy, fietsen, wandelen en een gezellige barbecue.