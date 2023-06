Vrienden vechten dispuut tussen meisjes uit...en krijgen werkstraf: “Puur haantjesgedrag”

RESTOTIP: M by Mickles: “Gerechtjes delen brengt mensen bij elkaar”

Als jongeling leerde de Vilvoordse chef Michael - Miki - Pieders (46) het klappen van de zweep bij sterrenrestaurants in binnen- en buitenland. Het menu van M by Mickles toont wat hij in zijn mars heeft. Gezelligheid is net zo belangrijk in het restaurant. Het concept nodigt de klanten uit om hun eten te delen. “Wie nog niet is kunnen vertrekken, krijgt hier vakantie op zijn bord.”