Volwassene (44) die kinderen probeerde te redden uit vijver verdronken, één kind (11) gered

Halle Oud-leerkrach­ten On­ze-Lie­ve-Vrouwecol­le­ge verzamelen voor gezellige reünie in Halle

De oud-leerkrachten van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Halle verzamelden opnieuw voor een gezellige reünie in café de Sleutel. Door de coronacrisis kon de bijeenkomst vorig jaar niet plaatsvinden. Meer dan veertig collega’s van de school die in 2005 fusioneerde met het Heilig Hartinstituut tot het Heilig Hart&College praatten bij in het café en haalden herinneringen op aan de jaren die ze voor de klas stonden in het college. Het was alweer de veertiende keer dat de ‘collégiens’ samenkwamen.

20 oktober